Diyarbakır'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 19 Tutuklama

Diyarbakır'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 19 Tutuklama
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Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, liderliğini Ş.T'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik 32 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 19'u tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Ş.T'nin yaptığı silahlı organize suç örgütünün il genelinde "uyuşturucu ticareti", "tasarlayarak adam öldürme", "nitelikli yağma", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet", "kasten yaralama" ve "tefecilik" suçlarına karıştığını tespit etti.

Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi ile İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 4 yivsiz av tüfeği, çok sayıda farklı çapta fişek, 5 kilo 600 gram esrar ve 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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