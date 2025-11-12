Haberler

Diyarbakır'da Suç Örgütüne Operasyon: 25 Tutuklama

Diyarbakır merkezli düzenlenen operasyonla 46 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı. Suç örgütü, birçok suç eylemine karışmış ve vatandaşlar üzerinde korku yaymıştı.

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentin merkez Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde "yağma", "silahla yaralama", "işyeri ve ikamet kurşunlama", "silah ticareti ve tehdit" suçlarını işleyerek vatandaş ve esnaf üzerinde korku ve baskı ile infial ortamı oluşturan İ.D. ve M.D. liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

Suç örgütünün, 13 farklı iş yerini ve ikameti kurşunlama başta olmak üzere yaralama, tehdit ve yağma gibi 24 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

Diyarbakır merkezli İstanbul ve Yozgat'ta özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 46 şüpheli yakalandı.

Operasyonda yapılan aramalarda, 17 tabanca, 5 tüfek, 504 fişek ve 2 balistik çelik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
