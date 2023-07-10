Diyarbakır'da suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, suç örgütüne yönelik 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır merkezli 3 ilde, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Bağlar ilçesinde İ.H.D. liderliğinde "öldürmeye teşebbüs", "yağma", "silahla tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten yaralama", "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçu üstlenme ve şantaj" suçlarını işlediği tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı.

"Örümcek" adıyla Diyarbakır, Muğla ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 24 narkotik etkili ilaç, 152 fişek ve 3 kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.