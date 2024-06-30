Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Su Kuyusunda Zehirlenme Olayı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 25 metre derinlikteki su kuyusunu temizleyen iki kişi, metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde 25 metre derinlikteki su kuyusunu temizleyen Mustafa K. (60) ile yeğeni Muhammed Ali K. (18), metan gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Ali K.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Eğil ilçesine bağlı kırsal Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa K. ile yeğeni Muhammed Ali K., temizlemek için 25 metre derinlikteki su kuyusuna indi. Uzun bir süre çıkmayan amca ve yeğenden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin ve yakınlarının yardımıyla amca ve yeğeni kuyudan çıkarıldı. Metan gazından zehirlendikleri belirlenen amca ve yeğeni, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu, yeğeni Muhammed Ali K.'nın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zehirlenme Diyarbakır İnceleme Jandarma Eğil Olay Yaşam Güncel Haberler

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title