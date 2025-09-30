Haberler

Diyarbakır'da Su Kuyusunda Zehirlenme: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir su kuyusunu temizlemek için giren 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Olay yerine acil ekipler sevk edildi ve cesetlerin kuyudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

Petekkaya Mahallesi'nde Mehmet (33), Mehmet (35) ve Kemal Karabağ (18) ile Hanifi Yeşilyaprak (38), temizlemek için girdikleri, etrafı taşlarla örülü su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazelerin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
