Diyarbakır'da Su Kuyusunda Zehirlenme: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Haber: İsmet MİKALİOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde su kuyusunu temizlemek istedikleri sırada jeneratörden çıkan gazdan zehirlenen 4 kişi yaşamını yitirdi.

Çermik ilçe merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, eski devlet hastanesinin yakınlarında bulunan boş bir su kuyusunu temizlemek için Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35), Hanifi Yeşilyaprak (38) ve Kemal Karabağ (17), kuyuya indi.

İddiaya göre, beraberinde götürdükleri jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbondioksit gazında zehirlendi. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda arama kurtarma, AFAD, sağlık, jandarma ve ekipleri sevk edildi.

Ekipler indikleri kuyuda, Mehmet Karabağ, Mehmet Emin Karabağ, Hanifi Yeşilyaprak ve Kemal Karabağ'ın yaşamlarını yitirdiklerini belirledi.

Kuyudan çıkarılan 4 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.