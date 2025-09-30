Haberler

Diyarbakır'da Su Kuyusunda Zehirlenme: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler, kuyuya girerek vatandaşların cansız bedenlerine ulaştı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

Petekkaya Mahallesi Beybağı Küme Evleri mevkisinde kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Su tahliyesi için kullandıkları motordan sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen kişilerin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye
Hayatını kaybeden Güllü'nün son anlarını komşusu anlattı: Gözlerini açtı, yaşıyordu

Güllü'nün düştükten sonraki ilk anını komşusu anlattı: Yanına koştum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.