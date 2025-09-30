Diyarbakır'da Su Kuyusunda Zehirlenme: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler, kuyuya girerek vatandaşların cansız bedenlerine ulaştı.
Petekkaya Mahallesi Beybağı Küme Evleri mevkisinde kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Su tahliyesi için kullandıkları motordan sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen kişilerin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel