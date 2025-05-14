Diyarbakır'da Su Kuyusuna Düşen Koyunu İtfaiye Kurtardı
Çınar ilçesinde, su kuyusuna düşen bir koyun, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde çıkarıldı ve sahibine teslim edildi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, su kuyusuna düşen koyunu itfaiye ekipleri çıkardı.
Kırsal Uzgider Mahallesi'nde bir koyunun su kuyusuna düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü kuyudan çıkarılan koyun, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel