Haberler

Diyarbakır'da Su Kuyusuna Düşen 4 Kişinin Cenazesi Çıkarıldı

Diyarbakır'da Su Kuyusuna Düşen 4 Kişinin Cenazesi Çıkarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde su kuyusuna düşen ve karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişinin cenazesi çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

CENAZELER ÇIKARILDI

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde su kuyusuna giren ve karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Savcılık işlemlerinin ardından cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 200 ppm ve daha fazlasının ölüme yol açtığı karbonmonoksit değerinin kuyuda yapılan ölçümlerde 500 ppm olarak ölçüldüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler

Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın korktuğu başına geliyor, hükümet kepenk indiriyor

Trump'ın korktuğu başına geliyor, hükümet kepenk indiriyor
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.