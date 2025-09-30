Haberler

Diyarbakır'da Su Kuyusu Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Su Kuyusu Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir su kuyusunu temizlerken karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hayatını kaybetti. Valilik olayla ilgili adli ve idari incelemelerin başlatıldığını açıkladı.

VALİLİK: ADLİ VE İDARİ İNCELEMELER BAŞLATILDI

Diyarbakır Valiliği tarafından, Çermik ilçesinde su kuyusuna giren 4 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "30 Eylül tarihinde saat 16.40 sıralarında, Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi'nde, bir vatandaşımıza ait su kuyusunu temizlemek amacıyla kuyuya giren M.K. (33), M.E.K. (35), K.K. (18) ve H.Y. (38) isimli vatandaşlarımız karbonmonoksit gazından etkilenmiştir. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen vatandaşlarımız kurtarılamamış ve maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari incelemeler başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz

Kışa girerken herkesin aklındaydı! Merak edilen soruya yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Yaptığıyla Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.