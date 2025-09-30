Diyarbakır'da Su Kuyusu Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

VALİLİK: ADLİ VE İDARİ İNCELEMELER BAŞLATILDI

Diyarbakır Valiliği tarafından, Çermik ilçesinde su kuyusuna giren 4 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "30 Eylül tarihinde saat 16.40 sıralarında, Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi'nde, bir vatandaşımıza ait su kuyusunu temizlemek amacıyla kuyuya giren M.K. (33), M.E.K. (35), K.K. (18) ve H.Y. (38) isimli vatandaşlarımız karbonmonoksit gazından etkilenmiştir. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen vatandaşlarımız kurtarılamamış ve maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari incelemeler başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,