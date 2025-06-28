Diyarbakır'da Starlink Uyduları Heyecan Yarattı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde akşam saatlerinde görülen Starlink uyduları, gökyüzünde tek sıra halinde geçiş yaparak izleyenleri heyecanlandırdı. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesi semalarında, dün akşam tek sıra halinde Starlink uydularının geçişi görüldü. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.
Silvan ilçesinde dün akşam Starlink uydular görüldü. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırdı. Gökyüzünde tek sıra halinde giden uydular, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Haber-Kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel