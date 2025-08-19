Diyarbakır'da Stadyumda Mahsur Kalan Taraftarlar Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçında stadyumdaki asansörde mahsur kalan 8 taraftar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalma anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Diyarbakır'da stadyumdaki asansörde mahsur kalan 8 taraftarın kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında dün akşam oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçını izlemeye giden taraftarlardan 8'i stadyumdaki asansörde mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma yürüttü. Taraftarlar, ekiplerce asansörden çıkarıldı.

Bu arada, taraftarların kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur

"Zam pazarlığında rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.