Diyarbakır'da Stadyumda Mahsur Kalan Taraftarlar Kurtarıldı
Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçında stadyumdaki asansörde mahsur kalan 8 taraftar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalma anına dair görüntüler ortaya çıktı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında dün akşam oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçını izlemeye giden taraftarlardan 8'i stadyumdaki asansörde mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma yürüttü. Taraftarlar, ekiplerce asansörden çıkarıldı.
Bu arada, taraftarların kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel