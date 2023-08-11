Diyarbakır'da Stadyum Çevresinde Alkol Kullananlara Yönelik Denetimler

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde stadyum çevresindeki caddelere araçlarını çekerek alkol kullanan ve çevreye rahatsızlık verenlere yönelik olarak polisin düzenlediği 'Huzur' uygulamalarında bir ay içerisinde 6 bin 822 araç ve sürücüsü denetlendi. 42'si alkollü araç kullanmaktan bin 64 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden 3 milyon 217 bin 746 TL ceza kesildi. 36 araç trafikten men edildi. Yapılan denetimlerde 81 aranan şüpheli yakalanırken, 54 ruhsatsız silah ele geçirildi.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde stadyum çevresindeki caddelere araçlarını çekerek alkol kullanan ve çevreye rahatsızlık verenlere yönelik olarak polisin düzenlediği 'Huzur' uygulamalarında bir ay içerisinde 6 bin 822 araç ve sürücüsü denetlendi. 42'si alkollü araç kullanmaktan bin 64 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden 3 milyon 217 bin 746 TL ceza kesildi. 36 araç trafikten men edildi. Yapılan denetimlerde 81 aranan şüpheli yakalanırken, 54 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kayapınar ilçesinde bulunan stadyum bölgesinde araçları cadde kenarına çekerek alkol kullanan ve çevreye rahatsızlık verenlerle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Bir aylık çalışmaya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli yunus timleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri katıldı. Bu kapsamda ekipler, stadyum çevresindeki Nazım Hikmet, Dorşin, Abdulkadir Aksu caddeleri, Necmettin Erbakan, Selahattin Eyyubi Bulvarı, Mastfroş Caddesi ile Mezopotamya Bulvarı arasında her gece denetimler yapıldı. Ekipler, vatandaşların ihbarıyla hız ihlali, makas atma ve drift atma gibi trafiği tehlikeye sokan sürücüleri belirledi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından izlenen alanda park halinde olan araçlar ile kişiler ise bölgeden kaldırıldı.

BİR AYDA 3 MİLYON 217 BİN 746 TL CEZA

Ekipler, belirlenen cadde ve alanlarda önce sivil daha sonra ise resmi araçlarla 'Huzur' uygulamalarını bir ay sürdürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan polislerin yaptıkları alan çalışmasında bir ay içerisinde 6 bin 822 araç ve sürücüsü denetlendi. 42 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı, kural ihlali yapan bin 614 araç ve sürücüsüne ise 3 milyon 217 bin 746 TL ceza kesildi. 36 araç trafikten men edilirken haklarında arama kararı bulunan 81 şüpheli yakalanarak, ilgili birimlere teslim edildi. Ayrıca 54 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ekiplerin bölgede denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.