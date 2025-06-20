Diyarbakır'da Sopalı ve Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Şeyh Şamil Mahallesi Urfa Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.
Kavgada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel