Diyarbakır'da Sopalı Kavga

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup sopalarla birbirine girdi. Tartışma sonucunda çıkan kavga polis ekipleri tarafından dağıtıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup sopalarla birbirine girdi.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifleri Mahallesi Kışla-1 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma yaşandı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, grubu güçlükle dağıttı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR