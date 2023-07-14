Diyarbakır'da son 3 günde 179 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 13 tutuklu

Diyarbakır Emniyeti tarafından son 3 günde yapılan operasyonlarda 179 kilo 81 gram uyuşturucu maddesi ve türevleri ele geçirilirken gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 3 günde durdurulan araçlarda ve şüphelilerin ikametlerine yaptığı 9 operasyonda, 175 kilo 52 gram skank maddesi, 4 kilo 17 gram esrar türevleri, 12 gram metamfetamin, 35 adet sentetik ecza ve 5 adet captagon ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Söz konusu operasyonlarda 19 şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.