Diyarbakır'da son 3 günde 179 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 13 tutuklu
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Diyarbakır Emniyeti tarafından son 3 günde yapılan operasyonlarda 179 kilo 81 gram uyuşturucu maddesi ve türevleri ele geçirilirken gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 3 günde durdurulan araçlarda ve şüphelilerin ikametlerine yaptığı 9 operasyonda, 175 kilo 52 gram skank maddesi, 4 kilo 17 gram esrar türevleri, 12 gram metamfetamin, 35 adet sentetik ecza ve 5 adet captagon ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Söz konusu operasyonlarda 19 şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.
Diyarbakır'da son 3 günde 179 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 13 tutuklu
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyeti tarafından son 3 günde yapılan operasyonlarda 179 kilo 81 gram uyuşturucu maddesi ve türevleri ele geçirilirken gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 3 günde durdurulan araçlarda ve şüphelilerin ikametlerine yaptığı 9 operasyonda, 175 kilo 52 gram skank maddesi, 4 kilo 17 gram esrar türevleri, 12 gram metamfetamin, 35 adet sentetik ecza ve 5 adet captagon ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Söz konusu operasyonlarda 19 şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.