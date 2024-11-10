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Diyarbakır'da Sokak Köpeği Mendil Satan Çocuğa Saldırdı

Diyarbakır'da Sokak Köpeği Mendil Satan Çocuğa Saldırdı
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Diyarbakır'da mendil satan 7 yaşındaki Eyüp H., sokak köpeği tarafından kolundan ısırılarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı.

DİYARBAKIR'da, mendil satarken sokak köpeğinin saldırıp ısırdığı Eyüp H. (7), kolundan yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesin Dağkapı Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda mendil satan Eyüp H.'ye sokak köpeği saldırdı. Köpeğin sağ kolundan yaraladığı Eyüp H., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Eyüp H., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eyüp H.'nin yardımına koşup köpeğe müdahale eden Maaz Alpaydıncı, "Biz burada oturmuş, etli ekmek yiyorduk. Çocuk burada mendil satıyordu. Köpek birden küçük çocuğa saldırdı. Biz de gidip müdahale ettik. Ardından ambulansı çağırdık, sağ kolundan ısırmıştı, ambulansla hastaneye götürdü" dedi.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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