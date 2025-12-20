Haberler

Diyarbakır'da sobayı tinerle tutuşturmaya çalışan çocuk yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sobaya tiner döken 10 yaşındaki çocuk, alevlerin sıçraması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Karamus Mahallesi'nde babası Hüseyin K'nin iş yerine giden Berat K. (10), yanan sobanın içine tiner döktü. Tinerin etkisiyle soba bir anda alev aldı.

Bu sırada alevin üzerine sıçraması sonucu çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Berat K, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
