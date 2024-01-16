Diyarbakır'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Sur ilçesi Kervanpınar Mahallesi'nde 5 Aralık 2023'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 67 yaşındaki Remziye Ç. yaşamını yitirdi.

İzzettin Ç. (80) ve eşi Remziye Ç'den (67) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine söz konusu adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, yaşlı çift ile torunları Ezgi Ç. (4) ve Elif Ç. (3) baygın halde bulunmuştu.

İzzettin Ç. hayatını kaybetmiş, Remziye Ç. ve 2 torunu Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.