Diyarbakır'da şizofreni hastalarına müzikle terapi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Merkezindeki şizofreni hastalarına ilaç tedavisinin yanı sıra müzikle terapi uygulanıyor.

Gerçek dışı olaylar, hezeyan gibi çeşitli düşünsel davranış bozukluğu bulunan şizofreni hastaları, ilaç tedavisi ve sosyal rehabilitasyon sonrası sosyal yaşamın içinde aktif rol alabiliyor.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Merkezince sosyal yaşama daha çabuk adapte olabilmeleri amacıyla hastalara uygulanan tedavi yöntemlerine müzik de eklendi.

Ayda ortalama 30 hastanın tedavi gördüğü merkezde, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle uygulanan program kapsamında haftanın belirli günlerinde gitar dinletisi sunuluyor.

"Müziğin hastalarımız üzerinde büyük etkileri var"

DÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve merkezin müdürü Prof. Dr. Abdullah Atlı, AA muhabirine, şizofreninin düşünce, algılama, duygu ve davranışta bozukluğa yol açan, kişiler arası ilişkilerden ve gerçeklerden uzaklaşan kişinin kendi dünyasında yaşamaya başladığı bir ruhsal hastalık olduğunu söyledi.

Atlı, merkezden hizmet alanlardan önemli bir bölümünün şizofreni hastaları olduğunu ifade ederek, "İlaç biliminin gelişmesiyle oranlar çok değişti. Şu anda şizofreni hastaları için ciddi ilaç tedavileri var. Bu ilaç tedavileri sayesinde hastalarımızın önemli bir kısmı yaşıyor ve önemli bir kısmı sosyal hayatını ve mesleki işlevini sürdürüyor." dedi.

Bazı kişilerin hastalığını kabul etmediğini, bu nedenle ilaç tedavisi uygulayamadıklarını dile getiren Atlı, "Bu nedenle aylık ve 3 aylık iğne tedavileriyle tedavilerini sürdürebilmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Atlı, ağır ilaçlarla değil müzik dinleterek, tiyatro izleterek hastaların sağlığına kavuşmasını istediklerini belirterek, "Şizofreni hastalarımızın psikososyal olarak da işlevlerini artırarak ilaca olan ihtiyaçlarını azaltıp hızlıca taburcu etme hedefini ön planda tutuyoruz. Müziğin hastalarımızın üzerinde büyük etkileri var. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar da var. Burada müziği bir psikososyal etkinlik olarak veriyoruz. Verdiğimiz ilaçlara yardımcı olsun, hasta kendisini toplumda daha iyi hissetsin diye bu etkinlikleri düzenlemekteyiz." diye konuştu.

"Güzel sonuçlar elde ediyoruz"

Halk Eğitim Merkezi müzik eğitmeni Burak Şahin Türken de DÜ Tıp Fakültesi ile yürütülen çalışma kapsamında hastanede hastalara gitar çaldığını anlattı.

Bu etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu, hastaların da müzik dinlemekten keyif aldığını dile getiren Türken, "Burada güzel sonuçlar elde ediyoruz." dedi.

Hasta yakınları da memnun

Müzik dinletilerine katılan hasta yakınlarından Zilan Salık, müziğin olumlu etkisini görmeye başladıklarına dikkati çekti.

Sinan Yüksekkaya da yaklaşık bir aydır psikiyatri servisinde tedavi gören yakınına refakat ettiğini anlattı.

Hastanede yapılan tedavi ve etkinlikler sayesinde hastasının durumunun gün geçtikçe iyiye gittiğine işaret eden Yüksekkaya, "Hastamız ilk geldiğimiz güne göre gayet iyi. Çeşitli etkinlikler oldu. Hocalar ellerinden geleni yapıyorlar. Bu etkinlikler sayesinde o kötü enerjiyi üzerlerinden atıyorlar. Yüzlerinde bir an olsun mutluluk görüyoruz. Bu etkinliklerin olması gayet faydalı." değerlendirmesinde bulundu.