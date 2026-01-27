Haberler

Diyarbakır'da sis etkili oluyor; ulaşımda aksamalar yaşandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve ulaşımda aksamalar meydana geldi. Özellikle gece saatlerinde etkisini sürdüren sis, trafik akışını yavaşlattı ve bazı uçak seferleri iptal edildi.

DİYARBAKIR'da 2 gün önce etkili olan sis bugün de sürerken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte 2 gündür etkili olan sis, özellikle gece saatlerinde görüş mesafesini düşürdü. Görüşün azalması ile sürücüler yolda kontrollü ilerlerken, trafik akışı yer yer yavaşladı. Sis tabakasının sabah saatlerinde etkisini sürdürdüğü kentte, trafikte yoğunluğun arttığı güzergahlarda araçlar düşük hızla seyretti. Sis nedeniyle bazı uçak seferleri de iptal edildi.

