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Diyarbakır'da Sis Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi

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Diyarbakır'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Diyarbakır- İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.

DİYARBAKIR'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Diyarbakır- İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle, bazı bölgelerde görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da görüş mesafesi nedeniyle zorlandı. Sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'nda görüş mesafesi 200 metreye kadar düşerken, Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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