Diyarbakır'da Sis Nedeniyle Uçak Seferlerinde Gecikmeler Yaşandı

DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, hızlarını düşürüp ilerlerken, bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği aktarıldı.