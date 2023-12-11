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Diyarbakır'da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Azaldı

11 Aralık 2023 12:05 Son Güncelleme: 12:06 Abone Ol

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sis yarın da etkili olmaya devam edecek. Ulaşımda aksaklık yaşanmazken sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.