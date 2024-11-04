Diyarbakır'da Sis Hava Seyrini Etkiledi
Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 25 metreye kadar düşmesi, İstanbul ve İzmir uçak seferlerinin gecikmesine yol açtı. Sürücüler, sis nedeniyle dikkatli bir şekilde ilerledi.
DİYARBAKIR'da sis etkili olurken, havalimanında İstanbul ile İzmir uçak seferleri gecikmeli yapıldı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 25 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürerek araçları ile ilerledi. Öte yandan Diyarbakır Havalimanı'nda sis engeline takılan İstanbul ve İzmir seferleri gecikmeli olarak gerçekleştirildi.