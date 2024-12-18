Diyarbakır'da Sis Etkili, Uçuşlar Ertelendi
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken, uçuş seferleri de ertelendi.
Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kentte, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.
Sis nedeniyle trafik ekipleri, kara yollarında önlem aldı. Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Sabah karşılıklı yapılması planlanan İstanbul-Diyarbakır ve Diyarbakır-Ankara uçak seferlerinin, sis nedeniyle öğleden sonraya ertelendiği belirtildi.
Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de sisin öğle saatlerinden itibaren azalmasının, akşam yeniden etkili olmasının beklendiğini bildirdi.