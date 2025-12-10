Haberler

Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı

Güncelleme:
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve bazı uçak seferlerinde gecikmeler meydana geldi. Meteoroloji, bölgedeki hava durumunun yağışlı geçeceğini ve sisin devam edeceğini açıkladı.

DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, hızlarını düşürüp ilerlerken, bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği aktarıldı.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
