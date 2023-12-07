Diyarbakır'da sis altında kalan UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri drone ile görüntülendi. Kentte bu sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, görüş mesafesini düşürdü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile surların eteğindeki Millet Bahçesi ise sisten kayboldu. Tarihi yerler drone ile görüntülendi.

- Diyarbakır'da sis altında kalan Hevsel Bahçeleri drone ile görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sis altında kalan UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri drone ile görüntülendi.

Kentte bu sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, görüş mesafesini düşürdü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile surların eteğindeki Millet Bahçesi ise sisten kayboldu. Tarihi yerler drone ile görüntülendi.