Yürüyerek geldiği halı saha önünde yığılan yaralıya, maçtan çıkan doktorlar müdahale etti

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde tabancayla 14 el ateş edilen park halinde otomobildeki O.B. (29), ağır yaralandı. Yaklaşık 200 metre yürüyerek geldiği halı sahanın önünde yere yığılan O.B'ye, maçtan çıkan doktorların müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Seyyid Eşref Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki 33 BLL 22 plakalı otomobile tabancayla 14 el ateş etti. Otomobilde bulunan O.B., ağır yaralandı. Yaralı, olay yerinden yaklaşık 200 metre ileride bulunan halı sahanın önüne kadar geldikten sonra yere yığıldı. Bu sırada halı sahada bulunan ve maçtan çıkan doktorlar, O.B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının ambulansa taşındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. O.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken; saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, boş bir arazide motosikletli yunus timleri tarafından bulundu.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Selim KAYA/DİYARBAKIR,