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Diyarbakır'da Silahlı Yağma Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Diyarbakır'da Silahlı Yağma Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da "silahlı yağma" suçundan 25 yıl 31 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da "silahlı yağma" suçundan 25 yıl 31 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. "Silahlı yağma" suçundan hakkında 25 yıl 31 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Diyarbakır JASAT Güncel Haberler

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