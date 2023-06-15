Diyarbakır'da Silahlı Yağma Suçundan Aranan Firari Yakalandı
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Diyarbakır'da "silahlı yağma" suçundan 25 yıl 31 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'da "silahlı yağma" suçundan 25 yıl 31 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. "Silahlı yağma" suçundan hakkında 25 yıl 31 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR