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Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgada M.K. silahla, O.K. bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Aziziye Mahallesi 624. Sokak'ta M.K. ve O.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.K. silahla, O.K. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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