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Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Peyas Mahallesi'nde H.C, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan H.C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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