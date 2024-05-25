Diyarbakır'da silahlı saldırıya adli kontrol kararı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından yapılan soruşturma sonucunda şüpheli avukat Yücel B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe verilen adli kontrol kararıyla şüpheli serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi Seyrantepe Köprülü Kavşağı mevkisinde Mehmet T'yi silahla yaralayan avukat Yücel B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Aziziye Mahallesi'nde dün, Yücel B. ile Mehmet T. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Mehmet T. yaralanmıştı.