Diyarbakır'da Silahlı Saldırılara Karşı Özel Ekip Kuruldu, 96 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da son 9 ayda iş yerlerine silahlı saldırılar düzenleyen 96 şüpheli, özel ekip tarafından yakalanarak tutuklandı. Ekip, çeşitli güvenlik birimlerinden deneyimli polislerin katılımıyla oluşturuldu ve çok sayıda adrese baskınlar düzenlendi.

DİYARBAKIR'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekiple, son 9 ayda yürütülen çalışmalarda, iş yerlerine silahlı saldırı düzenlediği tespit edilip yakalanan 96 şüpheli, tutuklandı.

Diyarbakır'da Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gece saatlerinde motosikletle gelip yüzlerini maskeyle gizleyen şüpheliler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırılar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde özel ekip oluşturuldu. Ekipte Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Cinayet Büro ve Gasp Büro Amirliği'nden deneyimli polisler yer aldı. Son 9 ayda kent genelindeki yüzlerce güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 96 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemelerde tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
