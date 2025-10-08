Diyarbakır'da Silahlı Saldırılara Karşı Operasyon: 96 Tutuklama

DİYARBAKIR'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekiple, son 9 ayda yürütülen çalışmalarda, iş yerlerine silahlı saldırı düzenlediği tespit edilip yakalanan 96 şüpheli, tutuklandı.

Diyarbakır'da Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gece saatlerinde motosikletle gelip yüzlerini maskeyle gizleyen şüpheliler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırılar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde özel ekip oluşturuldu. Ekipte Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Cinayet Büro ve Gasp Büro Amirliği'nden deneyimli polisler yer aldı. Son 9 ayda kent genelindeki yüzlerce güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 96 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemelerde tutuklandı.