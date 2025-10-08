Haberler

Diyarbakır'da Silahlı Saldırılara Karşı Operasyon: 96 Tutuklama

Diyarbakır'da Silahlı Saldırılara Karşı Operasyon: 96 Tutuklama
Güncelleme:
Diyarbakır'da özel bir ekip tarafından son 9 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen 96 şüpheli tutuklandı. Motosikletle saldırı gerçekleştiren şüpheliler, yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

DİYARBAKIR'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekiple, son 9 ayda yürütülen çalışmalarda, iş yerlerine silahlı saldırı düzenlediği tespit edilip yakalanan 96 şüpheli, tutuklandı.

Diyarbakır'da Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gece saatlerinde motosikletle gelip yüzlerini maskeyle gizleyen şüpheliler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırılar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde özel ekip oluşturuldu. Ekipte Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Cinayet Büro ve Gasp Büro Amirliği'nden deneyimli polisler yer aldı. Son 9 ayda kent genelindeki yüzlerce güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 96 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemelerde tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
