Haberler

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Yunus Atabay Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Diyarbakır'da otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayan 48 yaşındaki Yunus Atabay, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Yunus Atabay, yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Diyarbakır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. 48 yaşındaki Yunus Atabey, 21 AEC 569 plakalı otomobiline bindiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, silahlı saldırıya uğrayan Atabey ilgili yaptığı incelemede olay yerinde öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Atabey'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: ANKA / Güncel
