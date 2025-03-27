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Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Umut Y. Hastanede Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Umut Y., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Diyarbakır-Bismil kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde 19 Mart'ta, aracıyla seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında ağır yaralanan Umut Y, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda başından yaralanan Umut Y, ambulansla kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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