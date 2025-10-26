Haberler

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı Operasyonu: 10 Gözaltı

Güncelleme:
Diyarbakır'da iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılarla bağlantılı olarak 10 kişi gözaltına alındı. Saldırılara yönelik özel bir ekip oluşturulurken, yıl içinde toplam 106 kişi bu suç nedeniyle yakalandı.

DİYARBAKIR'da iş yerlerine silahlı saldırı düzenlediği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, bu yıl bu suçu işleyip yakalanan kişi sayısı 106 oldu.

Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde yüzleri maskeli, gece saatlerinde motosikletle gelen kişiler tarafından iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırıların aydınlatılmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde özel ekip oluşturuldu. Ekipte Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Cinayet Büro ve Gasp Büro Amirliği'nden deneyimli polisler görev aldı. Kentte özellikle 3 ilçede yaşanan saldırılar esnaf ve vatandaşlarda tedirginliğe yol açarken, eylem yapan şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri tek tek incelendi. Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, daha önce yılın ilk 9 ayında 96 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 10 kişi daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
