Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Selahattin Mahallesi İsmail Beşikçi Caddesi'nde dün, durakta bekleyen İ.C. (55), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İ.C. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, saldırının ardandan kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.