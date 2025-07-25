Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı kadını hastaneye kaldırdı fakat kurtarılamadı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü.

H.E, Sur'daki evlerinde birlikte yaşadığı, kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi

Maç biter bitmez telefona sarılarak taraftara tepki gösterdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan uçak düştü: Kurtulan yok

49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.