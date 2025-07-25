Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı kadını hastaneye kaldırdı fakat kurtarılamadı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü.
H.E, Sur'daki evlerinde birlikte yaşadığı, kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri saldırının ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel