Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Baba ve Kızı Yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Vezir S. ve kızı Ela S. sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar içesinde, Vezir S. (42) ile kızı Ela S. (8), sokakta yürürken uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 150'nci Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürürken, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Vezir S. ile kızı Ela S., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
