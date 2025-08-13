Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Baba ve Kızı Yaralandı

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Baba ve Kızı Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, sokakta yürüyen Vezir S. ve kızı Ela S. silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar içesinde, Vezir S. (42) ile kızı Ela S. (8), sokakta yürürken uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 150'nci Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürürken, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Vezir S. ile kızı Ela S., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Olay iddia: İsrail, Filistinlileri Güney Sudan'a yerleştirecek

Netanyahu, Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek! İlk görüşme tamam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.