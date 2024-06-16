Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir kıraathanenin önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Diclekent Mahallesi 239'uncu Sokak'ta bulunan bir kıraathane önündeki Ü.Ö. ile A.S. silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan Ü.Ö. ve A.S. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Kayapınar Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı! Çevredekiler son anda kurtardı

Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı! Çevredekiler son anda kurtardı

 Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

 Dolar için Morgan Stanley'den korkutan tahmin: 39 TL'yi görebilir

Dolar için Morgan Stanley'den korkutan tahmin: 39 TL'yi görebilir

 Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title