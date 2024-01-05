Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaşar Kemal Caddesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, bir kişiye silahlı saldırıda bulundu.

Olayda bu kişi ile bu sırada yolda seyir halindeki 21 HO 1109 plakalı özel halk otobüsünün şoförü, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özel halk otobüsü şoförünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ardından 2 şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.