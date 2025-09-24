Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı, 3 Gözaltı
Diyarbakır'da alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, dün alacak verecek meselesi nedeniyle Lice ilçesinde silahlı saldırıda M.B. (46) ve K.B'nin (22) yaralanması, ardından Kocaköy ilçesinde de A.K.'nın (24) silahlı saldırıda ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında B.B. (57), A.B. (52) ve M.A. (26) gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel