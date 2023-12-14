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Diyarbakır'da silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşanan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavgada bir kişi ölmüş, diğer kişi ise yaralanmıştı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kemertaş Mahallesi'nde 11 Aralık'ta amca çocukları arasında çıkan, Şeref T'nin hayatını kaybettiği, Hasan T'nin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kavgada yaralanan Hasan T. tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 11 Aralık'ta amca çocukları oldukları öğrenilen Hasan T. ve Şeref T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, iki kuzen ağır yaralanmıştı.

Şeref T. kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Aralık Olaylar Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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