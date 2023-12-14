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Diyarbakır'da silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

14 Aralık 2023 10:45 Güncelleme: 10:46 Abone Ol

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşanan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavgada bir kişi ölmüş, diğer kişi ise yaralanmıştı.