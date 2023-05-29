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Diyarbakır'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Diyarbakır'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı. Merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda bilinmeyen bir nedenden dolayı bir grup ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma üzerine iş yerinden ayrılan grup, bir süre sonra tekrar geri geldi ve silahlı saldırı ve darp sonucunda biri ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda bilinmeyen bir nedenden dolayı bir grup ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma üzerine iş yerinden ayrılan grup, bir süre sonra tekrar geri geldi ve silahlı saldırı ve darp sonucunda biri ağır 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

Gazi Yaşargil Diyarbakır Mahabad Güncel Haberler

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