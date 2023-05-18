Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Sur ilçesinde Diyarbakır-Silvan kara yolundaki köprünün altında iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Ç, yaralandı.
Yaralı İ.Ç, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel