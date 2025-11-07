Haberler

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: İki Ölü, Beş Tutuklama

Güncelleme:
Diyarbakır'da bir kasap dükkanında yaşanan silahlı kavga sonucu Zülfü Coşan ve oğlu Ensari Coşan hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan beş şüpheli tutuklandı.

DİYARBAKIR'da kasap dükkanında iki grup arasında çıkan, Zülfü Coşan (66) ile oğlu Ensari Coşan'ın (36) hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 4 Kasım'da akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir kasap dükkanında meydana geldi. İş yerine gelen grup ile içeride bulunanlar arasında, tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; 2 kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş ettiği, başka bir kişinin de yerde yatan birini yumruklayıp tekmelediği anlar yer aldı. Silahla ateş eden bir kişinin ise otomobille olay yerinden kaçtığı görüldü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Zülfü Coşan ve oğlu Ensari Coşan, kurtarılamadı.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili aranan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
