Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: İki Kuzen Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: İki Kuzen Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri R.M.'yi yakalamak için çalışmalara başladı.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Lice ilçesi Kırsal Ulucak Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.M.'nin tabancasından çıkan kurşunlar amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cevat ve Muzaffer Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 kuzenin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ekipleri R.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Kavga Lice Suç

İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurmaya başladı

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurmaya başladı

 Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

Amcalardan biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, 'Sakın ellemeyin' diyerek uyardı

Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, "Sakın ellemeyin" diyerek uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kim elendi? 29 Eylül Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu? 1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! 'Sırım gibi ne anlama gelir?' Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti! 30 Eylül Bursa Hava durumu | Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bursa'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak? 30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak? 30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });